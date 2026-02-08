Cogne, recuperato il corpo di un ice climber a Lillaz

Il Soccorso alpino della Valle d’Aosta ha recuperato il corpo di un ice climber alle cascate di Lillaz, nel comune di Cogne. L’uomo, cittadino straniero, è caduto sfondando il ghiaccio a metà della cascata ed è rimasto intrappolato in acqua gelida più in basso. L’episodio si inserisce in un fine settimana segnato da altri incidenti in montagna: tre sciatori sono morti travolti da valanghe tra Trentino Alto Adige e Lombardia, con due distacchi nell’area della Marmolada
