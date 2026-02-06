Frana a Cetara, sopralluogo della Protezione Civile

La Regione Campania è intervenuta per la frana a Cetara che ha causato la chiusura della SS 163 Amalfitana. L’assessora Fiorella Zabatta è in contatto con il sindaco e ha attivato Protezione Civile e Genio Civile. Programmato un sopralluogo del capo della Protezione Civile per valutare danni e interventi