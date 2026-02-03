Offerte Sky
Mar Ionio, scoperto relitto romano con carico di anfore

Cronaca

La Guardia di Finanza ha scoperto il relitto di una nave romana nelle acque del mar Ionio, in Puglia, nel corso di normali attività di controllo. Rilevata un’anomalia sul fondale, gli agenti si sono immersi e hanno avvistato il relitto, all’interno del quale è stato trovato anche un carico di anfore.

