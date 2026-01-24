Milano, incidente in corso Sempione: un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba in corso Sempione a Milano. Coinvolti una Bmw, un mezzo Amsa e una terza auto. La vittima è Simone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese. La Bmw sarebbe stata trascinata dopo l’urto contro un semaforo. Dai primi rilievi, il mezzo Amsa non avrebbe dato la precedenza