Maltempo in Sicilia, la mareggiata invade Scaletta Zanclea

Allerta rossa e arancione in Sicilia, Sardegna e Calabria per il ciclone Harry, che ha colpito il Sud Italia con piogge eccezionali, mareggiate e venti forti. In alcune zone sono caduti fino a 570 millimetri di pioggia, con onde alte quasi 10 metri e raffiche oltre i 100 km/h, che hanno causato allagamenti e gravi disagi