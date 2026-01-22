Maltempo sud Italia, oltre un miliardo di danni in Sicilia

La stima dei danni del maltempo in Sicilia ha superato il miliardo di euro. Il ciclone Harry ha devastato infrastrutture, strade, porti e attività turistiche. La Protezione civile regionale ha calcolato 741,5 milioni, a cui si aggiungeranno i mancati redditi. Anche la Sardegna registra danni per centinaia di milioni, secondo la governatrice Alessandra Todde.