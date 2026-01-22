Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo sud Italia, oltre un miliardo di danni in Sicilia

Cronaca

La stima dei danni del maltempo in Sicilia ha superato il miliardo di euro. Il ciclone Harry ha devastato infrastrutture, strade, porti e attività turistiche. La Protezione civile regionale ha calcolato 741,5 milioni, a cui si aggiungeranno i mancati redditi. Anche la Sardegna registra danni per centinaia di milioni, secondo la governatrice Alessandra Todde.

Prossimi video

Maltempo in Sicilia, danni per oltre un miliardo di euro

Cronaca

A La Spezia si sono svolti i funerali di Abanoub Youssef

Cronaca

Maltempo sud Italia, oltre un miliardo di danni in Sicilia

Cronaca

Violenze a Sollicciano, nove condanne per agenti della polizia penitenziaria

Cronaca

Danni maltempo, centinaia di milioni in Sardegna e Calabria

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 22 gennaio, edizione delle 19

Cronaca