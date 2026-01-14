Cinque persone arrestate e 12 denunciate è un primo bilancio dell'operazione di controllo dei militari nelle aree adiacenti allo scalo ferroviario di Roma Termini. In campo reparti d'eccellenza, elicotteri e unità cinofile

Cinque arresti e 12 denunce in un' operazione di controllo dei carabinieri avviata nella tarda mattinata di oggi nelle aree adiacenti allo scalo ferroviario di Roma Termini.

Bilancio provvisorio

Due le persone arrestate per droga, ⁠una per furto aggravato, due per resistenza a pubblico ufficiale. Tre persone sono state denunciate per rapina nei confronti di un turista, a cui hanno asportato denaro e carte di credito; ⁠2 denunciate per furto aggravato; due per ricettazione; ⁠2 per aver fornito false attestazioni sulle generalità; 3 per aver violato il daspo urbano. Quarantacinque gli stranieri controllati e in corso di compiuta identificazione, dei quali per 15 è al vaglio la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Sono state sequestrate 100 dosi di crack, 25 dosi di cocaina ed eroina, 35 dosi di marijuana. Recuperati ⁠2 pc e 4 smartphone provento di furto. Sono stati controllati 6 B&B, ove sono in corso accertamenti.

I carabinieri contro la microcriminalità

L’intervento, coordinato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mira a contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa e a garantire una maggiore sicurezza urbana in uno dei principali snodi della Capitale, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Sono stati impiegati assetti specializzati, rinforzi forniti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: oltre ai militari delle Compagnie territoriali, sono infatti impegnati uomini e mezzi del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", unità cinofile per la ricerca di armi e stupefacenti e un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, che sta sorvolando l'area per fornire supporto aereo e coordinamento dall'alto.

Anche Guardia di Finanza, uomini dell questura, NAS e NIL

All'operazione partecipano attivamente militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma che, anche attraverso l’impiego dei ‘Baschi Verdi’.

Le attività si stanno concentrando in piazza dei Cinquecento, con particolare attenzione all'area dei portici e al quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola. I militari stanno procedendo all'identificazione di soggetti di interesse operativo e al controllo della posizione sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, avvalendosi della stretta collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.

Contestualmente, il personale specializzato del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) sta eseguendo verifiche amministrative presso gli esercizi pubblici della zona per accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la regolarità delle posizioni lavorative.

Per garantire il ripristino del decoro urbano e l'assistenza alle fragilità, il dispositivo è integrato da personale dell’AMA, impegnato nelle operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi sgomberati; della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, per il supporto e l'eventuale assistenza a persone in stato di necessità; del 118, presente per ogni eventuale emergenza sanitaria. L'attività rientra nel piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili della Capitale, volto a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che transitano nell'area ferroviaria.