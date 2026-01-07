Furti nel Sulcis, sgominata banda specializzata: 6 arresti

È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari contro una banda specializzata in furti nel Sulcis, con epicentro nell’area di Carbonia, nel Sud Sardegna. Sette persone sono accusate di associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, tra spaccate e furti ai danni di supermercati e negozi. Secondo le indagini, il gruppo agiva con il volto coperto utilizzando auto rubate, poi incendiate per cancellare le tracce. Il bilancio dell’operazione è di cinque arresti in carcere, una persona ai domiciliari e una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
