xUn portavalori è stato assaltato sull’autostrada A14 in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia, vigili del fuoco e 118. I malviventi hanno lasciato chiodi sull’asfalto, utilizzato fumogeni e incendiato almeno due mezzi, coinvolgendo anche tre auto e un camion al km 402 tra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara sud. Due persone sono state medicate per intossicazione da fumi
Prossimi video
Crans-Montana, il rientro delle bare delle vittime italiane
Cronaca
Strage di Crans-Montana, le sei vittime italiane
Cronaca
Omicidio Livoli, giovedì interrogatorio del peruviano
Cronaca
Ortona, assalto a portavalori su A14 con chiodi e fumogeni
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 5 gennaio, edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 5 gennaio
Cronaca
Bologna, la veglia per ricordare Giovanni Tamburi
Cronaca