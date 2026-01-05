Ortona, assalto a portavalori su A14 con chiodi e fumogeni

xUn portavalori è stato assaltato sull’autostrada A14 in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia, vigili del fuoco e 118. I malviventi hanno lasciato chiodi sull’asfalto, utilizzato fumogeni e incendiato almeno due mezzi, coinvolgendo anche tre auto e un camion al km 402 tra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara sud. Due persone sono state medicate per intossicazione da fumi