Incipit, Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla

Il giornalista firma "Caro Lucio ti scrivo", un libro pubblicato da Gallucci in cui rievoca la sua amicizia con il grande cantautoreTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Papa: 2025 anno Santo ma anche morte di Francesco
Cronaca
Sestriere, maestri sci realizzano fiaccolata lungo le piste
Cronaca
Alfonso Signorini indagato per estorsione
Cronaca
Sicurezza Milano, Questore: reati in calo ma più devianza giovanile
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 31 dicembre, edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 31 dicembre
Cronaca
Sicurezza Milano, Questore: reati in calo ma più devianza giovanile
Cronaca