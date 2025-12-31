Offerte Sky
Incipit, Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla

Cronaca

Il giornalista firma "Caro Lucio ti scrivo", un libro pubblicato da Gallucci in cui rievoca la sua amicizia con il grande cantautore

