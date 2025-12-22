Sicilia Express Natale 2025, treno low cost per i fuorisede

Con l’avvicinarsi del Natale, molti siciliani che vivono nel Nord Italia affrontano il problema dei costi elevati di treni e aerei per rientrare a casa. Per il secondo anno consecutivo, il Sicilia Express ha permesso di viaggiare da città come Torino e Milano a Palermo e Catania con meno di 30 euro. Il treno attraversa l’Italia in circa 24 ore ed è pensato come alternativa nei periodi di alta stagione. Il progetto offre circa 500 posti per corsa su date selezionate tra dicembre e gennaio, trasformando il lungo viaggio in un’esperienza di condivisione e attesa del ritorno a casa