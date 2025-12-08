Offerte Sky
Val di Susa, manifestanti No-Tav in corteo per l’8 dicembre

A Venaus, nel Torinese, un migliaio di manifestanti ha sfilato per la tradizionale marcia No Tav dell'8 dicembre. La ricorrenza commemora lo sgombero di un presidio avvenuto il 6 dicembre 2005 e la sua riconquista. La manifestazione è stata preceduta da giorni di tensioni nei cantieri di San Didero e di Chiomonte, dove gli attivisti hanno lanciato bombe carta, bulloni, pietre e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine.

