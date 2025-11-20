Offerte Black Friday
Terza notte di protesta degli operai di Eurallumina

Cronaca

A Portovesme, in Sardegna, gli operai di Eurallumina hanno trascorso la terza notte su un silo dello stabilimento a 40 metri d’altezza. I lavoratori hanno dato il via alla protesta per chiedere lo sblocco dei fondi necessari alla gestione dell’impianto.

