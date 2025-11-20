A Padova un automobilista è caduto con la propria vettura nel canale Battaglia ed è stato salvato da due passanti prima di essere trascinato dalla corrente. I due uomini si sono tuffati in acqua e sono riusciti a liberare l’autista, intrappolato dentro la macchina.
Padova, passanti salvano automobilista caduto in un canale. VIDEO
