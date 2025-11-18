Il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato dodici reperti archeologici ai Musei Reali di Torino e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia. I beni, con buona probabilità reperti provenienti da scavi clandestini, sono stati scoperti durante perquisizioni locali a Venezia e a Torino in un'abitazione e in un'impresa di settore.
Reperti archeologici scoperti a Venezia e Torino
