Milano, grave incidente: 21enne in fin di vita, 3 i feriti

Il 16 novembre la polizia locale ha chiarito i primi elementi del grave incidente in viale Fulvio Testi a Milano, dove quattro giovani sono rimasti feriti, due in condizioni critiche. Uno dei conducenti è risultato positivo al pretest antidroga, mentre l’altro guidava senza patente. Un quinto ragazzo, inizialmente presentatosi come passante, è stato riconosciuto dai video come autista del Suv. Una scarpa trovata nell’abitacolo e la testimonianza di un soccorritore lo hanno identificato.
