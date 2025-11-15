Verona, leone marino detenuto illegalmente in azienda

I Carabinieri Forestali della SOC (Sezione operativa centrale) del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES, con il supporto dei Carabinieri Forestali del NIPAAF (Nucleo Investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e Forestale) e del Nucleo CITES di Verona, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ispezione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. Nel corso delle attività, i militari della specialità hanno rinvenuto, all’interno di un mezzo parcheggiato in un piazzale in uso ad un’azienda locale, un esemplare maschio di leone marino sudamericano (Otaria flavescens). Il pinnipede, bisognoso di ampi spazi vitali comprensivi di un’apposita area esterna dove immergersi in acqua, era invece detenuto in un mezzo non idoneo ad assicurarne il benessere, impossibilitato a nuotare o anche solo immergersi in acqua. I militari hanno quindi deferito all’autorità giudiziaria il proprietario dell’animale, oltre ad altri due soggetti per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Al termine delle operazioni di sequestro, il mammifero pinnipede è stato portato presso lo Zoo di Napoli, quale struttura idonea alla detenzione di specie selvatiche ed in grado di ospitare l’animale, garantendogli adeguati standard di benessere tenuto conto delle sue naturali caratteristiche etologiche.