Varese, picchia e perseguita la ex. La polizia la salva su un autobus

E' stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno. L'amico ha raccontato all'operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno e che i due erano saliti a bordo di un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. L'operatore della sala radio è riuscito a trovare il numero di cellulare della giovane che ha contattato subito. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha confermato di essere appena stata picchiata dal suo ex compagno e di trovarsi su un pullman senza però riuscire a dire dove si trovava. Per individuare la posizione precisa del pullman, l'operatore della centrale operativa le ha chiesto riferimenti di esercizi commerciali incrociati durante il tragitto e così è riuscito a indirizzare sul luogo la Volante, che in poco tempo è riuscita a individuare il mezzo e a bloccarlo. Gli agenti di Polizia, saliti sul pullman hanno individuato la vittima e l'uomo, scoprendo che quest'ultimo era stato precedentemente denunciato per revenge porn nei confronti della giovane donna. Il quarantenne è stato arrestato per atti persecutori e la ragazza portata in ospedale. Il gip ha poi ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento oltre 500 metri ai luoghi frequentati dalla giovane, a cominciare dalla casa. La misura verrà aggravata fino alla custodia in carcere solo se l'uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice, dovesse violare il divieto. L’uomo quindi al momento è in stato di libertà.