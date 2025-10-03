Treni, linea Genova-Roma sospesa per proteste su binari

Circolazione ferroviaria sospesa ieri sera, giovedì 2 ottobre, sulla linea Genova-Roma in prossimità di Livorno e Viareggio per la presenza di manifestanti sui binari. Lo comunica Rfi. In centinaia, tra studenti e lavoratori, hanno occupato i binari della stazione di Livorno per proseguire la protesta contro il genocidio a Gaza e l'arresto di due membri della Global Sumud Flottilla: lo scrive su Facebook il sindacato Usb livornese ricordando che oggi, 3 ottobre, lo sciopero generale è confermato "per tutte le categorie del pubblico e del privato". A Viareggio (Lucca) un migliaio di manifestanti nel tardo pomeriggio ha sfilato per la Palestina partendo da piazza Mazzini e ha raggiunto la stazione ferroviaria. Una cinquantina di loro ha occupato circa 20 minuti il binario 4, poi poco prima delle 20 lo hanno liberato per consentire la ripresa della circolazione ferroviaria che ha riportato ritardi.