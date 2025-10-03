Napoli, flash mob pro-Gaza davanti ospedale Santobono

Ieri sera, giovedì 2 ottobre, anche davanti all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, operatori sanitari e cittadini hanno preso parte al flash mob nazionale che ha coinvolto oltre 100 ospedali italiani. Con torce, lampade e lumini, i partecipanti hanno illuminato simbolicamente la notte di Gaza e ricordato i 1.677 operatori sanitari uccisi, leggendo i loro nomi.
