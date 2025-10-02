Roma, tensioni al corteo per Flotilla: fumogeni e bottiglie

A Roma circa 10mila persone hanno manifestato dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele. La protesta si è svolta pacificamente fino a piazza San Silvestro. Quando la manifestazione sembrava ormai finita un gruppo di studenti si e' staccato e ha cercato il contatto con la polizia. Sono stati lanciati fumogeni e bottiglie, ma non ci sono stati scontri diretti