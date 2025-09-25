Esplora tutte le offerte Sky
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi

Cronaca

A Lentini, in provincia di Siracusa, la polizia ha arrestato un latitante di 35 anni ricercato da un anno per rapine. Doveva scontare oltre 9 anni di carcere. Nel suo nascondiglio, collegato tramite interfono a un appartamento di un familiare, sono stati sequestrati 2 kalashnikov, pistole, fucili e centinaia di munizioni. Ritrovate anche apparecchiature informatiche, sistemi di videosorveglianza, smart TV e console per videogiochi

