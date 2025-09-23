Roma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza

A Roma, a Santa Maria in Trastevere, la basilica gremita ha ospitato la veglia "Pace per Gaza", promossa dalla Comunità di Sant’Egidio insieme ad Acli, Agesci, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione e altri movimenti religiosi. I fedeli sono stato invitati a pregare per la fine della guerra, il rispetto del diritto internazionale, il rilascio degli ostaggi e in particolare per le vittime più giovani del conflitto
