Maltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del Seveso

Cronaca

Nel quartiere Niguarda di Milano circa 300 alunni delle scuole Locatelli e Tommaseo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo che le acque del Seveso hanno circondato gli istituti. I soccorritori sono intervenuti con un mezzo anfibio per consentire l’evacuazione dei bambini.

