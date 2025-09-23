Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Meda

Cronaca

A Meda una bambina di 10 mesi e la madre sono state salvata da un elicottero dei vigili del fuoco dopo essersi rifugiate sul tutto per sfuggire al maltempo che ha colpito la Brianza. Un soccorritore si è calato dal velivolo per issare in una culla speciale la bambina e poi la madre.

Prossimi video

Stupro di gruppo, condannato Ciro Grillo a 8 anni in primo grado. Difesa annuncia ricorso

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 13

Cronaca

Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri

Cronaca