Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Meda

A Meda una bambina di 10 mesi e la madre sono state salvata da un elicottero dei vigili del fuoco dopo essersi rifugiate sul tutto per sfuggire al maltempo che ha colpito la Brianza. Un soccorritore si è calato dal velivolo per issare in una culla speciale la bambina e poi la madre.
