Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino

Il 20 settembre due cani oltre i 10 kg hanno viaggiato accanto ai loro proprietari su un volo Ita Milano-Roma. È la prima applicazione delle nuove linee guida Enac che consentono ai pet di salire a bordo senza trasportino. Gli animali devono occupare posti vicino al finestrino e non alle uscite di emergenza. Le compagnie sono libere di aderire alle regole, con limiti sul numero di animali a bordo. Previste anche “buffer zone” per passeggeri allergici o contrari alla vicinanza.
