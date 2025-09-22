Esplora tutte le offerte Sky
Maltempo Milano, il Seveso è esondato: strade allagate

Cronaca

Auto immerse nell'acqua, strade inondate e scarpe zuppe. Queste sono le condizioni in cui si è svegliata Milano stamattina. Le immagini mostrano gli allagamenti in zona Zara e zona Niguarda. Il Seveso è esondato e l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli, ha spiegato che "dalle 8 è attiva la vasca di Milano e questa volta è stata attivata anche quella di Senago. Purtroppo la vasca è strapiena e quindi dalle 10.00-10.15 il Seveso ha cominciato ad esondare a Niguarda nel quartiere Pratocentenaro. Immagini di Alessandra Del Mondo

