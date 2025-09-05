Valle d'Aosta, salvato alpinista bloccato a 3000 metri

Si trova in condizione di ipotermia l'alpinista ottantacinquenne di nazionalità francese recuperato in elicottero alle 6 dal soccorso alpino valdostano sulle Grandes Murailles, a ovest di Breuil-Cervinia. Ieri sera verso le 22 l'uomo, in difficoltà a causa del forte temporale, era a quota 3.000 metri quando ha chiesto aiuto, ma l'avvicinamento in elicottero è stato impossibile a causa del maltempo. L'alpinista è riuscito a raggiungere il bivacco Balestrieri, a quota 3.142 metri, mentre altri tentativi di recupero sono stati effettuati nel corso della notte, sempre con esito negativo a causa della scarsa visibilità dovuta alle nuvole.