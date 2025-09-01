Verona, incendio in azienda chimica Geofin a Villafontana

Un vasto incendio è divampato domenica sera in un magazzino della Ddchem, azienda chimica del gruppo Geofin a Villafontana di Oppeano (Verona). Le fiamme hanno coinvolto un deposito di resine, provocando esplosioni e una colonna di fumo visibile fino a Verona e nei comuni vicini. Sul posto sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco con mezzi speciali, mentre i sindaci di Oppeano e Bovolone hanno invitato i cittadini a chiudere porte e finestre in attesa delle analisi dell’Arpav. L’incendio è stato messo sotto controllo intorno alle 22, ma il capannone ha subito gravi danni e le cause del rogo restano da accertare