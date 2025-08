Incendi in Calabria: 70 denunce, arrestate 2 persone

"Guardate questi due: cosa stanno facendo? Hanno scaricato dei rifiuti, li hanno bruciati, hanno fatto un rogo. Da questi roghi spesso si generano poi grandi incendi". Lo dice il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social mentre mostra con un tablet le immagini di due incendiari che nelle campagne di Gallico, Reggio Calabria, appiccano un incendio per bruciare alcuni rifiuti.

"Guardate questi due: cosa stanno facendo? Hanno scaricato dei rifiuti, li hanno bruciati, hanno fatto un rogo. Da questi roghi spesso si generano poi grandi incendi". Lo dice il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social mentre mostra con un tablet le immagini di due incendiari che nelle campagne di Gallico (Reggio Calabria), appiccano un incendio per bruciare alcuni rifiuti.

Tolleranza zero

Anche quest'anno, per contrastare gli incendi, la Regione ha messo in campo 25 droni che ogni giorno monitorano oltre 1.500 km di territorio, un totale che ha superato i 40.000 km nel mese di luglio. Dall'inizio dell'estate, grazie all'operazione "Tolleranza Zero" sono stati già denunciati alle autorità competenti 70 tra incendiari e piromani.

Occhiuto: "Frutto del nostro lavoro"

"Sono immagini - sottolinea Occhiuto - realizzate dai dipendenti regionali, quindi dalla Regione, con i droni che ci servono per monitorare il territorio. Questi due sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, è venuta la Polizia, li ha arrestati, e il giorno dopo sono stati processati per direttissima. Ora andrò in control room per ringraziare i dipendenti regionali che stanno facendo questo lavoro, che non esisteva in Calabria fino a quattro anni fa e che ora invece ci invidiano tutti, stanno cercando di copiarlo in tutta Italia e in tutta Europa. È il frutto del nostro lavoro, il frutto del lavoro dei dipendenti regionali che abbiamo formato".

Nel video poi si vede Occhiuto mentre visita la control room regionale dell'operazione "Tolleranza Zero". "Non vi fermate - dice rivolgendosi ai dipendenti regionali a lavoro nella control room -, non vi fermate nemmeno in questi mesi. Questo è un arrivederci, quello che abbiamo messo su insieme e che ci invidiano da tutte le parti non lo dobbiamo far distruggere".

"Certo - conclude Occhiuto nel video - contro la stupidità anche il migliore dei lavori può far poco, contro la stupidità di quelli che non capiscono che non bisogna appiccare incendi, non bisogna distruggere l'ambiente, soprattutto in una Regione bellissima come la nostra".