Maltempo, frane e smottamenti in Versilia: comuni isolati. VIDEO

A causa delle abbondanti piogge della notte scorsa, delle frane hanno isolato alcuni piccoli paesi nella Toscana nord occidentale, in Versilia e nella provincia di Massa Carrara. Sulle colline di Pietrasanta (Lucca) le frane hanno colpito le località di Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso, Solaio e Vitoio. L'ufficio della protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Pietrasanta stanno raccogliendo le segnalazioni, effettuando sopralluoghi e rispondendo alle richieste della cittadinanza. Critica la situazione anche in Alta Versilia a Ruosina di Seravezza. Nel comune di Camaiore frane a Pieve, così come a Montignoso, frazione di Vietina. Smottamenti anche in località Sant'Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con invito alla massima prudenza. In Lunigiana i maggiori disagi toccano Fivizzano, nel borgo di Equi Terme isolato da giovedì sera per una frana sulla strada provinciale in località Molino. Mentre a Carrara, in città, sta rientrando la piena del fiume Carrione che aveva quasi raggiunto il secondo livello di guardia. Altre frane anche tra Codena e Bedizzano, a monte di Carrara, con strade chiuse in attesa dei rilievi geotecnici. Per quanto riguarda la provincia di Pistoia smottamenti in Appennino sull'ultimo tratto della Statale 66, prima dell'incrocio con la statale 12 dell'Abetone e del Brennero che risulta invece aperta al traffico.