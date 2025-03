Aveva parcheggiato l'auto davanti a un garage in via Gaspare Spontini, a Roma, e il carro attrezzi gliel'aveva portata via più volte. Così, un 66 enne, ritenendo colpevole della rimozione il proprietario del garage, si è vendicato.

Per dodici volte in due anni, armato di spatola e stucco, ha incollato il lucchetto del box auto del suo nemico. Denunciato dalla polizia un 66 enne romano, incensurato, ribattezzato "stucco man" dagli investigatori del II Distretto Salario Parioli. Tutto nasce nel novembre del 2023, quando l'uomo si vede portar via l'auto parcheggiata davanti ad un garage di via Gaspare Spontini, a Roma. Il 66 enne credeva che il colpevole della rimozione della sua auto, fosse il proprietario del garage, che avrebbe sollecitato l'intervento della Polizia locale. Il 66 enne, convinto delle sue idee, periodicamente e dopo essersi coperto la faccia con un casco, un cappuccio o una busta della spesa, si presenta davanti al box mettendo fuori uso il lucchetto.

La famiglia, vittima dei suoi agguati, esasperata decide di installare una telecamera a protezione della serranda. Ed è proprio analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che l'uomo è stato individuato dai poliziotti. Nel suo appartamento sono stati poi sequestrati guanti in lattice per ripararsi dalla colla, e giacche e felpe con cappuccio corrispondenti a quelli immortalati nei video.