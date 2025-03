Le indagini hanno rivelato il suo ruolo chiave in una rete criminale più ampia, attiva tra Napoli e Salerno

A Torre Annunziata, una donna spacciava cocaina con un neonato in braccio, gestendo una fiorente piazza di spaccio. Le indagini hanno rivelato il suo ruolo chiave in una rete criminale più ampia, attiva tra Napoli e Salerno. Il maxi blitz dei carabinieri, scattato dopo mesi di intercettazioni ha portato a 51 arresti e al sequestro di oltre 500.000 euro in contanti. Tra gli indagati c’è anche un sacerdote, accusato di falso, ma senza legami diretti con il traffico di droga.