Un delfino è stato portato in salvo dopo essere rimasto intrappolato nella secca della laguna di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Il curioso salvataggio è avvenuto ieri 6 gennaio da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco, rimaste impegnate per oltre sei ore nel soccorso di un delfino, più in particolare di una stenella striata, intrappolata nel basso fondale della laguna. Dopo la segnalazione, arrivata nelle prime ore del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco si è prontamente recata sul posto per verificare la situazione e le condizioni del cetaceo. Una volta ultimati tutti i controlli medici, il delfino è stato caricato in una barella galleggiante con la costante presenza del personale veterinario. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un'imbarcazione per trasportare la barella fino al mare aperto, dove una volta liberato ha preso il largo nuotando sicuro in tranquillità.

La cooperazione

Durante le operazioni di salvataggio è stata indispensabile la collaborazione con i veterinari, il personale del Wwf Area Marina Protetta di Miramare di Trieste, il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, l'Associazione DelTa (Delfini e Tartarughe Alto Adriatico), la Società Cooperativa di Ricerca Shoreline di Padriciano di Trieste e l'Associazione Morigenos della Slovenia.