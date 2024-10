L'Università italiana è troppo teorica?

I nostri atenei, in Europa, sono fra i primi per abbandono e fra gli ultimi per numero di laureati. E parte di questa responsabilità è attribuita, almeno dagli studenti, all’abuso delle lezioni frontali. Forse c’è qualcosa di vero. “Per valutare un docente non si considera mai la sua didattica, ma solo la qualità della sua ricerca. Questo già dice molto”, commenta a Sky tg24 il pedagogista Pier Cesare Rivoltella