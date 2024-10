Afghano di origine hazara, ha percorso nel 2005 oltre 7.300 chilometri per fuggire dalla persecuzione dei talebani e giungere in Italia. “Piangevo, urlavo e ho bevuto l’acqua del mare per la sete”. Il suo viaggio, oggi, potrebbe essere ancor più complicato per il trattamento che la Turchia riserva a molti rifugiati. “Li picchiano e li riportano ai Paesi d’origine”, denuncia la ong Lighthouse Reports. L’Unhcr a Sky TG24: “Siamo consapevoli di alcuni rimpatri forzati”