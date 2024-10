Pur costretta da una neurofibromatosi alla tetraplegia e a insufficienze respiratorie, la bimba di 6 anni può parlare e sognare un futuro educativo che, per chi ha bisogni speciali, è però un percorso a ostacoli. “Nessuno ci dà l’assistenza infermieristica di cui abbiamo diritto e mia figlia, così, non può tornare in classe”. I docenti di sostegno non sono sempre formati, gli istituti sono spesso inaccessibili e i fondi latitano: ecco come la dispersione scolastica colpisce gli studenti con disabilità