Miss Bologna 2026 vittima di razzismo sui social: offesa per mia pelle

Ventiquattro anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, Marta Bunda ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza. Per partecipare alle selezioni regionali, è necessario essere nate o residenti nella regione rappresentata

A distanza di trent'anni dall'incoronazione di Denny Mendez come più bella d’Italia, i pregiudizi sembrano essere rimasti gli stessi, tutti legati al colore della pelle. Tanti gli insulti razzisti comparsi sui profili social di Marta Bunda, Miss Bologna 2026. Ventiquattro anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, la ragazza ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza: "Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. Purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. Grazie di cuore per il sostegno".

I commenti

I commenti più espliciti, spiega oggi il Corriere della Sera, sono stati cancellati ma rimangono frasi del tipo "Ecco la tipica bolognese", oppure critiche ai giurati che avrebbero premiato la 24enne per eccesso di "politically correct" e alla città che sarebbe troppo accogliente verso chi ha la pelle scura: "Solo a Bologna succedono cose così". "Io è dal 1989 che organizzo il concorso di Miss Italia", ha raccontato al Corriere di Bologna Marco Pellegrini, storico organizzatore del concorso in città. "Ovviamente sono passato dal 1996 con Denny Mendez e dopo trent'anni sentire ancora queste cose mi dà una grande tristezza”.

Il regolamento del concorso

Dal punto di vista regolamentare la candidatura di Marta Bunda rispetta pienamente i requisiti previsti da Miss Italia 2026. Il regolamento stabilisce, infatti, che le concorrenti debbano "essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere da almeno dieci anni consecutivi". Per partecipare alle selezioni regionali, è inoltre necessario essere nate o residenti nella regione rappresentata.