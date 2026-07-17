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Terremoto Caltanissetta, avvertite due scosse di magnitudo 2.0

Cronaca

Secondo l'Ingv prima scossa è avvenuta alle 4.08 a 6 km a nord-ovest di San Cataldo con ipocentro a 42 km. La seconda scossa è stata registrata alle 06:19 a circa 4 km a nord di Caltanissetta e a un ipocentro di 54 km

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Due scosse di magnitudo 2.0 sono state registrate nella zona di Caltanissetta all'alba di oggi. Lo riporta l'Ingv, secondo cui la prima scossa è avvenuta alle 4.08 a 6 km a nord-ovest di San Cataldo con ipocentro a 42 km. La seconda scossa è stata registrata alle 06:19 a circa 4 km a nord di Caltanissetta e a un ipocentro di 54 km.

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