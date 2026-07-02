Mastella alla festa della Madonna di Benevento: "Chiedo di pregare per me, sono malato"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, con la voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me, anche io sono malato", ha detto secondo quanto riporta la testata Benevento News24. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto il primo cittadino di Benevento, prima di essere accompagnato da un lungo e caloroso applauso mentre tornava al suo posto.