Vicenza, lancia una sedia contro un'infermiera all'ospedale: arrestato

Un 26enne di origini pakistane è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per un'aggressione nell'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'uomo, per motivi in corso di accertamento, ha improvvisamente dato in escandescenze e ha scagliato una sedia contro un'infermiera in servizio, colpendola e provocandole lesioni giudicate dai medici guaribili in sette giorni. Immediatamente è intervenuto un sovrintendente della polizia, in servizio proprio in ospedale, riuscendo a bloccare subito il giovane. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di lesioni personali aggravate e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente che ne ha disposto l'immediata liberazione.