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Vicenza, lancia una sedia contro un'infermiera all'ospedale: arrestato

Cronaca

Un 26enne ha dato in escandescenze, bloccato dalla polizia: è accusato di lesioni personali aggravate

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Un 26enne di origini pakistane è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per un'aggressione nell'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'uomo, per motivi in corso di accertamento, ha improvvisamente dato in escandescenze e ha scagliato una sedia contro un'infermiera in servizio, colpendola e provocandole lesioni giudicate dai medici guaribili in sette giorni. Immediatamente è intervenuto un sovrintendente della polizia, in servizio proprio in ospedale, riuscendo a bloccare subito il giovane. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di lesioni personali aggravate e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente che ne ha disposto l'immediata liberazione.

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