Andria, spaccio di droga ed estorsioni: 40 arresti

A eseguire le misure cautelari nei confronti degli indagati è stata la squadra mobile della questura del comune pugliese. Per 25 persone il gip del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altre 15 gli arresti domiciliari. I reati contestati sono di spaccio di droga, estorsione, inosservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso