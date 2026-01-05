Offerte Sky
Andarsene per vivere: chi lascia Napoli perché non riesce a restare

Cronaca
Gaia Bozza

Romagnano al Monte è considerato il più piccolo Comune della Campania e la storia di Gennaro e Roberta, che hanno lasciato Napoli per una realtà da 300 abitanti, racconta cosa significa cercare una qualità della vita sostenibile tra precarietà lavorativa, caro affitti e servizi sotto pressione. Un caso individuale che riflette una trasformazione più ampia delle città italiane

