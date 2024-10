In Senato è stato approvato il disegno di legge contro la gestazione per altri, anche se compiuta all'estero da cittadini italiani: è diventata in questo modo "reato universale". All'indomani dell'approvazione del Ddl, abbiamo raccolto la testimonianza di una coppia che ha fatto ricorso alla Gpa: "Con la donna che ha portato in grembo nostra figlia ci sentiamo quasi tutti i giorni"