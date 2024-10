Il 17 marzo 1998, Ruggero Toffolutti muore mentre sta lavorando in una fabbrica di Piombino. Sua madre, Valeria Parrini, fonda un’Associazione per la Sicurezza sul Lavoro, che porta il nome di Ruggero, e comincia una lotta affinché non si muoia più nei cantieri e nelle fabbriche. Tra i progetti dell’Associazione, la mostra “Non numeri, ma persone”, con l’obiettivo di far capire ai visitatori che dietro alle righe dei giornali ci sono delle esistenze spezzate