Fontana di Trevi a pagamento o a numero chiuso? Ecco cosa succederà

Tra lavori in corso e piani per il Giubileo, uno dei monumenti di Roma più famosi nel mondo si prepara a cambiare volto. Il luogo simbolo della Dolce Vita, reso immortale dal quel bacio solo sfiorato tra Mastroianni ed Ekberg, dice addio alle rumorose calche sul bordo della fontana e ai bivacchi selvaggi sui gradini del catino prima del lancio della monetina in acqua, rituale amato dai turisti e fonte di entrate per la solidarietà della Caritas. Ma sarà una rivoluzione solo ad accesso limitato o anche a pagamento?