Nel saggio "L'erotica dei sentimenti" edito da Einaudi l'autrice e filosofa riflette sulla necessità di percorsi di educazione sentimentale che insegnino a "farsi domande, per conoscere se stessi e le proprie emozioni". Anche per far fronte a un disagio che interessa in particolare i giovani e che, in alcuni casi, "esplode" in maniera drammatica