Ma i migranti ci pagheranno davvero le pensioni?

Negli ultimi anni, il tema dell'immigrazione è al centro del dibattito politico e sociale sia nel nostro Paese che in tutta Europa, ma non solo. Spesso si sente dire che i migranti saranno quelli che "ci pagheranno le pensioni", un'affermazione che, a seconda di come la si legge, può suonare rassicurante, provocatoria o anche, addirittura, preoccupante. Ma quanto c'è di vero in questa affermazione ed è davvero possibile che i flussi migratori rappresentino la soluzione al problema del sistema pensionistico italiano