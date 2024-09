Per diventare insegnanti non saranno più sufficienti la laurea magistrale e i concorsi: bisognerà conseguire una formazione abilitante che costerà a ciascuno fino a 2.500 euro, senza poter richiedere borse di studio. Protestano gli aspiranti docenti che chiedono una revisione del sistema di reclutamento per evitare che si impedisca l’accesso alla professione su base economica. Ne abbiamo parlato con Alessandro Marino, portavoce Movimento Educazione Senza Prezzo, e con Lucia Raggio, attivista e membro del gruppo