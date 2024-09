Una soluzione per la scuola che verrà arriva da Giove, comune di 1.800 abitanti nel cuore dell’Umbria. Lì, il maestro Franco Lorenzoni fa lezione tra bosco e teatro, affrontando sfide e critiche. Lo spopolamento? “Le policlassi sono una risorsa”. Troppe sperimentazioni? “Chi fa solo lezione in classe e interroga per tutto l’anno è fuorilegge”